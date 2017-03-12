«Фиорентина» опровергла информацию о переходе Бернардески в «Интер»

«Фиорентина» опровергла информацию о том, что нападающий Федерико Бернардески вскоре станет игроком «Интера». Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере Бернардески за € 40 млн.
«Фиорентина» решительно и официально отрицает информацию журналиста Массимо Капути о заключении сделки с «Интером» о продаже Бернардески. В клубе хотят заявить, что появившиеся слухи не имеют ничего общего с действительностью. Бернардески всегда проявлял искреннюю любовь к «Фиорентине» и намерен продолжить расти в нашем клубе», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте «фиалок».
Действующее соглашение Бернардески с «Фиорентиной» рассчитано до лета 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 официальных матчах за «фиалок», забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.