Гунько: «Спартак-2» снял давление, перестроившись на игру в пять защитников

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал победу над «Енисеем» (3:1) в 26-м туре ФНЛ.
«Исход первого тайма нас полностью устраивал, многое получалось, соперник почти не создал опасных моментов у наших ворот. Во второй половине соперник поднялся выше, мы допускали невынужденные ошибки, у нас не всегда получался выход из обороны, отсюда пенальти.
Во втором тайме мы перестроились на игру в пять защитников, и это давление устранили. Дениса Давыдова снял с игры в перерыве, чтобы он отправился в расположение первой команды. У нас есть перспективные футболисты, обладающие хорошими качествами», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.