Калиниченко: кто может сегодня помешать «Спартаку», кроме него самого?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Максим Калиниченко после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о шансах красно-белых на титул.
«Как мне матч «Спартак» — «Анжи»? Нервно. Но хорошо то, что хорошо кончается. Теперь отрыв от преследователей 8 очков, а дальше будет 10, 11 и больше, если «Зенит» и ЦСКА продолжат в том же духе. А кто может сегодня помешать «Спартаку», кроме него самого? Если ребята не поверят в себя раньше времени, если так же продолжат демонстрировать самоотдачу, желание и будут переламывать даже не самые удачные игры в свою пользу, то всё должно закончиться удачно», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Спартак», набравший 44 очка, занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» и ЦСКА на восемь баллов.