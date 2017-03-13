Рамос догнал Роберто Карлоса в списке лучших защитников-голеадоров «Реала»

Защитник «Реала» Серхио Рамос вывел свою команду вперёд в домашнем матче 27-го тура Примеры с «Бетисом».
На 81-й минуте крайне удачный навес с углового выполнил Тони Кроос, Рамос опередил всех и вколотил мяч головой в сетку с линии вратарской.
30-летний Рамос забил 68-й гол за «Реал» и догнал Роберто Карлоса (68) в списке лучших защитников-голеадоров клуба, обойдя Фернандо Йерро (67).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бетис». На данный момент счёт 2:1.
Видео доступно в «Твиттере».