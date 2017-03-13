«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

13 марта в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж», состоится матч 1/4 финала Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
Ранее друг с другом команды встречались 176 раз. 72 раза победу праздновали футболисты «Манчестер Юнайтед», 54 матча завершились вничью, и 50 раз сильнее оказывались игроки «Челси». Последняя встреча между ними состоялась в октябре 2016 года и завершилась победой «Челси» со счётом 4:0.