Перейра: «Краснодар» обыграл прямого конкурента

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал выездную победу над «Локомотивом» (2:1) в 19-м туре РФПЛ.
«Это очень важная игра для нас, чтобы подняться вверх по турнирной таблице. Сегодня мы обыграли прямого конкурента.
Что насчёт матча с «Сельтой», думаю, у нас есть шансы. Главное — сохранить спокойствие и концентрацию до последних минут, чтобы оставить ворота сухими», — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Краснодар» (32 очка) вышел на 4-е место в РФПЛ и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 4 балла. «Локомотив» (26) идёт 10-м.