Сампаоли: удивительно, но руководство «Лестера» забыло, что Раньери выиграл АПЛ

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестер Сити», которая состоится в Англии завтра, 14 марта, выразил удивление решением руководства английского клуба уволить главного тренера Клаудио Раньери, с которым команда впервые в истории завоевала титул чемпионов Англии.
«Для меня известие об увольнении Раньери стало очень удивительным, учитывая важность Клаудио для клуба. Он изменил историю «Лестера». Удивительно, но руководство клуба забыло, что Раньери принёс команде победу в таком сложном чемпионате, как АПЛ», — приводит слова Сампаоли AS.
Раньери был уволен после первой встречи с «Севильей», которая состоялась 22 февраля в Испании и завершилась поражением гостей со счётом 1:2.