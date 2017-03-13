Каррагер: очень вероятно, что в следующем сезоне Джана в «Ливерпуле» не будет

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, ныне работающий футбольным экспертом на английском телевидении, усомнился в перспективах полузащитника мерсисайдцев Эмре Джана.
«Главная проблема Джана в том, что он играл в „Ливерпуле“ на 4-5 позициях, хотя, грубо говоря, не является универсалом. Думаю, лучшая позиция для Эмре — та, на которой играет Хендерсон. Но Джордан остаётся для Клоппа первой опцией на этой позиции, поэтому очень вероятно, что в следующем сезоне Джана в „Ливерпуле“ не будет.
Я не вижу для Джана места в стартовом составе „Ливерпуля“, потому что как опорник Хендерсон сильнее», — цитирует Каррагера Mirror.