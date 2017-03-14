Болельщики «Зенита» купили телевизоры для Будогосского и Турбина

Ранее фанаты сине-бело-голубых сообщили о намерении отправить в департамент судейства телевизор высокой чёткости, чтобы «руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод». Данное заявление было ответом на слова Будогосского о том, что судейство Турбина не сказалось на результате встречи.
«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — говорится на странице «Ландскроны» в «Вконтакте».
Сам Будогосский, комментируя инициативу фанатов «Зенита», заявил, что если получит телевизор от болельщиков, передаст его либо в хоспис, либо в детский дом.