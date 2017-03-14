В Бразилии прервали матч из-за драки команд, которая перетекла в стычку фанатов

Матч чемпионата федерального округа Бразилиа между принципиальными соперниками клубами «Гама» и «Бразильенсе» был прерван, сообщает ESPN FC.
При счёте 1:1 на 89-й минуте игры произошла драка с участием представителей обеих команд, которая спровоцировала стычку между болельщиками клубов. Группа фанатов выбежала на поле, чтобы стащить баннер с трибуны болельщиков соперника, однако получила сопротивление с противоборствующей стороны. Беспорядки завершились вмешательством полиции, которая применила слезоточивый газ. И игроки, и фанаты в результате беспорядков получили незначительные повреждения.
Видео стычки футболистов и фанатов «Гамы» и «Бразильенсе» можно посмотреть в «Твиттере».