Во Внуково проведены тестовые мероприятия по подготовке к Кубку конфедераций

В международном аэропорту Внуково проведены тестовые мероприятия в целях оценки операционной готовности аэропорта к проведению Кубка конфедераций—2017, а также организации взаимодействия причастных служб в вопросах транспортного обслуживания клиентских групп ФИФА и зрителей на стыке город — аэропорт. Тестовые мероприятия проведены в форме тактико-специальных учений под руководством АНО «Дирекция Московского транспортного узла».
В преддверии учений состоялся брифинг, в котором приняли участие представители аэропорта Внуково, АНО «Дирекция Московского транспортного узла», Росавиации, Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, оргкомитета «Россия 2018», Федерального и Регионального центра управления пассажирскими перевозками, аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также силовых структур.
В аэропорту Внуково были отработаны вопросы торжественной встречи официальной делегации VVIP ФИФА и встречи команд, а также возможные нештатные ситуации, влияющие на порядок прохождения клиентских групп ФИФА на территории аэропорта, а именно: обнаружение подозрительного предмета в сумке одного из членов делегации при прохождении через пункт таможенного контроля, попытка несанкционированного доступа болельщиков к команде, следующей на посадку в автобус, а также имитация ДТП с участием автобуса команды, в результате которого произошла блокировка выезда с привокзальной площади.
По завершении учений подведены итоги и дана положительная оценка слаженности действий аэропорта Внуково и причастных служб в вопросах транспортного обслуживания клиентских групп ФИФА.
Генеральный директор АНО «Транспортная дирекция—2018» Терентий Мещеряков отметил, что во Внуково уже закончены мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры. «Этот аэропорт готов к приёму футбольных болельщиков. И как сегодня смогли убедиться, готов и с точки зрения безопасности. Обеспечение безопасности – важный аспект в качественном приёме гостей и болельщиков, поэтому во время проведения футбольных матчей слаженность в работе всех структур должна быть такой же, как и сегодня на тесте», — сказал Мещеряков.