Олбрайтон: «Лестер» по праву пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Лестер Сити» Марк Олбрайтон прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов после победы над «Севильей» (2:0) в ответном матче.
«У меня просто нет слов. Волшебный вечер! „Севилья“ — сильная команда, но „Лестер“ полностью заслужил эту победу. Без везения не обошлось, но мы смогли чётко отработать в обороне. Наша команда по праву пробилась в четвертьфинал, и мы хотим пройти как можно дальше», — приводит слова Олбрайтона Mirror.
Олбрайтон стал автором решающего гола в противостоянии. На 80-й минуте полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи мог сравнять счёт в дуэли, но не реализовал пенальти.