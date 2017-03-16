Мостовой: сегодня в Манчестере ростовское чудо закончится

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Ростов».
Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 1:1. Ответная игра пройдёт сегодня, 16 марта, на стадионе «Олд Траффорд».
«Рискну поставить на победу «Манчестера» со счётом 2:0. На чудеса все надеются, но я не назвал бы чудом то, что «Ростов» проходил всех в Лиге Европы. Это хорошая команда. В ней собраны довольно-таки сильные футболисты, которые играют в разных национальных сборных. Но чудом это называют просто потому, что никто не привык видеть «Ростов» наверху с их проблемами. Отсюда такое восприятие. Но, думаю, чудо сегодня закончится. «Манчестер» есть «Манчестер», – сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
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