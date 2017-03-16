Тимощук вошёл в тренерский штаб «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Анатолий Тимощук, недавно завершивший карьеру игрока, вошёл в тренерский штаб петербургской команды в качестве помощника Мирчи Луческу. Соглашение с 37-летним украинцем рассчитано на два года, сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.
В составе «Зенита» Тимощук провёл 150 матчей, забил 18 мячей, отдал пять голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА. Также Тимощук выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат», который был его последним клубом.
«Футбольный клуб «Зенит» приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении.