Болельщики «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» хотят избежать встречи с «Баварией»

Испанская газета AS провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о возможных соперниках мадридских «Реала» и «Атлетико», а также «Барселоны» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Вопрос состоял в том, кого из соперников любители футбола хотели бы избежать в первую очередь.
По итогам опроса выяснилось, что 70% любителей футбола хотели бы избежать встречи с мюнхенской «Баварией». На втором месте оказался туринский «Ювентус»: со «старой синьорой» не хотели бы встречаться 16% респондентов. На третьем месте «Лестер Сити» (5,84%). Матчей с «Монако» и дортмундской «Боруссией» хотели бы избежать 3,79% и 3,07% болельщиков соответственно.