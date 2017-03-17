Защитник «Лестера» Морган хотел бы сыграть с «Барселоной» в 1/4 финала ЛЧ

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган в преддверии жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов рассказал, с какой командой он хотел бы встретиться на этой стадии турнира. Жеребьёвка состоится сегодня, её начало — в 14:00 мск.
«Мечтаю ли я поднять трофей Лиги чемпионов? Да. Мы добились невозможного, победив в Премьер-лиге. Я уверен, что никто не ожидали, что мы сможем дойти так далеко в Лиге чемпионов. Так почему бы не помечтать? Мы просто должны подождать и посмотреть, кого мы получим в соперники, и сосредоточиться на нашей следующей игре.
Я никогда не был на „Камп Ноу“ или „Сантьяго Бернабеу“. Было бы фантастически сыграть на одном из этих стадионов и испытать это чувство. Мы уже играли с „Барсой“ перед началом сезона, поэтому было бы неплохо снова сыграть против них», — цитирует Моргана Mirror.