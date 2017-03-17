Французский репортёр должен съесть крысу после вызова Менди в сборную Франции

Французский репортёр Эрик ди Меко должен съесть крысу. Несколько лет назад ди Меко, известный также по выступлению за «Монако» и сборную Франции, в эфире RMC сказал, что он съест крысу, если когда-нибудь защитник монегасков Бенжамен Менди будет вызван в национальную команду.
Накануне 22-летний футболист получил приглашение в сборную Франции. Менди припомнил ди Меко его обещание, оставив сообщение в «твиттере».
«Я не злопамятный. Предлагаю вам провести день с этим новым аватаром с изображением крысы», — написал Менди.