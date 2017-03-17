Вернер впервые вызван в сборную Германии, Подольски — в последний раз

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв огласил список из 24 игроков, которые вызваны в национальную команду на товарищеский матч со сборной Англии (22 марта, Дортмунд) и встречу отборочного цикла чемпионата мира—2018 с командой Азербайджана (26 марта, Баку), сообщается на официальном сайте немецкого футбольного союза.
Впервые в национальную команду вызван 21-летний нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер. Приглашён в сборную 31-летний форвард «Галатасарая» Лукаш Подольски, для которого встреча с англичанами станет последней за национальную команду. Подольски объявил о завершении международной карьеры в августе и теперь проведёт 130-й матч за бундестим.
Полностью состав выглядит так: вратари Мануэль Нойер, Бернд Лено, Марк-Андре тер Штеген; защитники Шкодран Мустафи, Йонас Хектор, Бенедикт Хеведес, Матс Хуммельс, Антонио Рюдигер, Никлас Зюле, Джошуа Киммих, Себастьян Руди; полузащитники и нападающие: Сами Хедира, Юлиан Дракслер, Тони Кроос, Андре Шюррле, Лукаш Подольски, Месут Озил, Томас Мюллер, Эмре Джан, Юлиан Вайгль, Лерой Зане, Юлиан Брандт, Марио Гомес, Тимо Вернер.