Игрок «Ростова» Вахания: задача на оставшиеся матчи сезона одна — побеждать

Защитник «Ростова» Илья Вахания после матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1) ответил на вопрос, какая задача стоит перед жёлто-синими на заключительные игры этого сезона.

«Какая у команды задача в оставшихся играх? Выигрывать в каждом матче», — приводит слова защитника «РБ Спорт».

Напомним, накануне, 2 мая, состоялся матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Ростов» и калининградская «Балтика». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Гости одержали победу со счётом 1:0. На четвёртой минуте игры после грубой ошибки «Ростова» при выходе из обороны забил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян. Таким образом, «Балтика» вышла в первый этап финала Пути регионов Кубка России, где встретится с московским «Спартаком», который 1 мая обыграл «Динамо» со счётом 2:0. «Ростов» завершил своё участие в турнире. Отметим, что «Балтика» попала в сетку Пути регионов после поражения на стадии 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России от «ЦСКА» (0:3 по сумме двух матчей).