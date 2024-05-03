Каряка объяснил, почему в этом сезоне РПЛ получается плотная чемпионская гонка

Бывший полузащитник сборной России Андрей Каряка объяснил, почему в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги получается плотная чемпионская гонка. По его мнению, уровень команд в чемпионате России выравнялся — середняки лиги укрепились и показывают неплохие результаты.

«Плотная «золотая» гонка в этом сезоне РПЛ? Возможно, команды немного подравнялись. Не могу сказать, что зрелищность снизилась, потому что некоторые матчи смотрятся на одном дыхании. Количество болельщиков на трибунах стало увеличиваться. Плюс середняки укрепились, например «Крылья Советов». Они хорошо выступали в первом круге. Теперь «Балтика» приятно удивляет. «Спартак» после отставки Абаскаля ещё не проигрывал.

Почему ухудшились результаты «Зенита»? Может, легионеры потеряли мотивацию или у Сергея Семака нет новых идей? Не думаю, что дело в Семаке. С ним, как пишут, будут продлевать контракт, значит, тренер устраивает руководство клуба. Ну и результат пока есть – команда идёт на пятое чемпионство подряд. Просто другие команды наступают на пятки», — приводит слова Каряки «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в пяти прошлых сезонах чемпионом России с большим отрывом становился «Зенит».