Объявлено расписание 3-го тура пятого сезона Медиалиги

Стало известно расписание матчей 3-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). Центральный матч тура «Амкал» — «Народная команда» пройдёт в Туле.

4 мая, суббота:

11:30 мск. «Эгриси» — «Кони»;

14:00 мск. «Амкал» — «Народная команда»;

18:00 мск. «Матч ТВ» — «БроукБойз»;

20:30 мск. ФК «Титан» — Fight Nights.

5 мая, воскресенье:

11:30 мск. «Тандем» — «Чисто Питер»;

14:30 мск. ФК «10» — «Деньги Рокетов»;

17:30 мск. «СКА-Ростов» — «Рома»;

20:30 мск. 2DROTS — Lotus.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах максимум играли 16 клубов).