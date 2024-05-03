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Медиалига, 5-й сезон: расписание матчей 3-го тура, когда играют 2DROTS, Амкал, Броуки

Объявлено расписание 3-го тура пятого сезона Медиалиги
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Стало известно расписание матчей 3-го тура пятого сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ). Центральный матч тура «Амкал» — «Народная команда» пройдёт в Туле.

4 мая, суббота:

  • 11:30 мск. «Эгриси» — «Кони»;
  • 14:00 мск. «Амкал» — «Народная команда»;
  • 18:00 мск. «Матч ТВ» — «БроукБойз»;

5 мая, воскресенье:

  • 11:30 мск. «Тандем» — «Чисто Питер»;
  • 14:30 мск. ФК «10» — «Деньги Рокетов»;
  • 17:30 мск. «СКА-Ростов» — «Рома»;
  • 20:30 мск. 2DROTS — Lotus.

Напомним, действующим победителем Медиалиги является «Титан». До этого чемпионом МФЛ становилась «Родина Медиа», а первые два сезона выиграли 2DROTS. Пятый сезон Медиалиги стартовал 19 апреля 2024 года. В нём принимает участие 20 команд (в прошлых сезонах максимум играли 16 клубов).

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