Колыванов: «Ювентус» – «Барселона» — самая интересная пара в четвертьфинале ЛЧ

Бывший футболист, а ныне тренер Андрей Колыванов поделился мнением об итогах жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.
«Атлетико» и «Лестер» достаточно похожи. Борьба в этом матче будет неистовой. Не думаю, что зрители увидят обилие голов. Чего не скажешь о матче «Боруссия» – «Монако». Французы удивили, обыграв «Манчестер Сити». Результат предсказать сложно. «Монако» может как и много забить, так и много пропустить.
Пара «Бавария» – «Реал» достойна финала. Жалко, что они сыграют в четвертьфинале, лучше бы встретились позже. «Ювентус» – «Барселона», пожалуй, самая интересная пара на этой стадии. Клубы играют абсолютно в разный футбол. Думаю, каталонцам будет сложно раскатывать итальянцев.
Назвать полуфиналистов? «Бавария», хочется увидеть мюнхенцев в финале. Хочу, чтобы дальше прошёл «Монако», пусть удивляет. «Барселона» обыграет «Ювентус», и в последней паре хочу, чтобы прошёл «Атлетико», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.