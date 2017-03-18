Петраков: немного чуда в победе «Томи» есть

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал домашнюю победу над «Амкаром» (1:0) в матче 20-го тура РФПЛ.
«Немножко чуда есть, конечно. Мы играли второй тайм при полном преимуществе „Амкара“, тяжело сдерживать. Первый же тайм хороший был по содержанию игры, я, в принципе, доволен. Я ребят просил, чтобы не садились так глубоко. Были во втором тайме неплохие моменты, выходы, но мы, к сожалению, их портили, губили ненужными передачами, когда можно было сыграть намного острее и быстрее.
Физически мы, конечно, слабоваты, особенно молодые ребята. Чудес на свете не бывает, у нас был всего один сбор, у некоторых хороших команд было по три сбора. Мы над этим работаем, нам нужно прибавлять в физическом плане", — заявил Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».