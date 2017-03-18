Хусаинов: у Вилкова был повод дать пенальти — нарушение правил на Зе Луише было

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр матча 20-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:1) Михаил Вилков имел право назначить пенальти в пользу красно-белых. В середине первого тайма футболист «Локомотива» подтолкнул Зе Луиша в своей штрафной, но свисток арбитра промолчал.
«Футболист „Локомотива“ не укрывал мяч — он пытался им овладеть. Так что нарушение правил было, следовательно, и повод дать пенальти тоже. Если бы подобное произошло в любой точке поля, кроме как штрафной площади, любой арбитр бы свистнул. Но для того, чтобы свистеть в таких игровых моментах с нарушением правил, надо иметь характер. Все на совести арбитра. Характера хватает не всегда», — сказал Хусаинов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.