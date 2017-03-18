Аллегри: главной целью «Ювентуса» остаётся победа в чемпионате Италии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что несмотря на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов, главной целью туринской команды является завоевание шестого подряд скудетто. В четвертьфинале ЛЧ «Ювентус» встретится с «Барселоной».
«Конечно, противостояние с «Барселоной» будет захватывающим, но перед первым матчем с каталонцами нам предстоит провести ещё четыре матча, и сейчас нет смысла обсуждать Лигу чемпионов. Нашей главной целью остаётся победа в чемпионате. Выиграть шесть подряд скудетто — это что-то невероятное, но у нас есть шанс сделать это», — цитирует Аллегри официальный сайт «Ювентуса».