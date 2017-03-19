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Вайсс: с «Локомотивом» Джано вышел под нападающим. Это не лучшая его позиция

19 марта 2017, воскресенье. 15:09. Футбол
Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал о своём визите на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:1). За «железнодорожников» сыграл защитник Соломон Кверквелия, а за красно-белых — полузащитник Джано Ананидзе.

«Специально прибыл в Москву в деле посмотреть на игру Джано и Кверквелии. Рад, что спартаковец вышел в основе!

Вчера Джано вышел под нападающим. Я считаю, это не лучшая его позиция. Я вижу его или на фланге, или глубже в полузащите.

Хотел бы поблагодарить Сёмина за то, что он взял Соломона Кверквелию из «Рубина», где он почти не играл. Сёмин дал ему шанс!» — заявил Вайсс в интервью «Спорт FM».
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Грузии - Футбол ФК Локомотив ФК Спартак Владимир Вайсс Джано Ананидзе Соломон Кверквелия
Новости. Футбол
19 марта 2017, воскресенье
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