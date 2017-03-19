Вайсс: с «Локомотивом» Джано вышел под нападающим. Это не лучшая его позиция

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс рассказал о своём визите на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» (1:1). За «железнодорожников» сыграл защитник Соломон Кверквелия, а за красно-белых — полузащитник Джано Ананидзе.
«Специально прибыл в Москву в деле посмотреть на игру Джано и Кверквелии. Рад, что спартаковец вышел в основе!
Вчера Джано вышел под нападающим. Я считаю, это не лучшая его позиция. Я вижу его или на фланге, или глубже в полузащите.
Хотел бы поблагодарить Сёмина за то, что он взял Соломона Кверквелию из «Рубина», где он почти не играл. Сёмин дал ему шанс!» — заявил Вайсс в интервью «Спорт FM».