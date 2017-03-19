Гунько: благодарен игрокам «Спартака-2», что вытащили игру с «Динамо»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько подвёл итоги матча 27-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Динамо» (1:1).
«Настраивались на победу, к сожалению, потеряли очки. Получились два разных тайма. В первом много времени провели на своей половине, не получалось выйти в атаку. Причина – соперник, который обладает квалифицированными исполнителями даже по меркам РФПЛ и по праву идёт на первом месте. Во втором тайме перестроились и создали, пожалуй, даже больше моментов, чем «Динамо». Увы, пропустили обидный гол.
Идриса Самбу и Силванус Нимели? Первая игра достаточно неплохая. Оба обладают хорошим набором качеств. Наша задача – подготовить их для первой команды.
Давление мы оказывали и до удаления, было несколько моментов. Оставшись в меньшинстве, поменяли расстановку, сыграв в три защитника. При такой поддержке наших болельщиков ни один футболист не имел права останавливаться, боролись до конца. Благодарен ребятам, что вытащили эту игру», — передаёт слова Гунько корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.