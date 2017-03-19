«Зенит» — «Арсенал»: Лунёв, Цаллагов, Иванович и Эрнани — в стартовом составе

Стал известен стартовые составы «Зенита» и тульского «Арсенала» на матч 20-го тура российской Премьер-Лиги.
Место в воротах петербургской команды займёт Андрей Лунёв. Также с первых минут сыграют Ибрагим Цаллагов, Бранислав Иванович и Эрнани.
«Зенит»: Лунёв, Цаллагов, Нету, Иванович, Кришито, Эрнани, Жулиано, Юсупов, Данни, Кокорин, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Анюков, Новосельцев, Жирков, Ломбертс, Маурисио, Шатов, Молло, Мак, Джорджевич, Кержаков.
«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Иванов, Сунзу, Горбатенко, Думбия, Александров, Боурчану, Расич, Бурмистров.
Запасные: Левашов, Ершов, Хагуш, Денисов, Вергара, Власов, Рыжков, Стеклов, Буранов, Шевченко, Аджоев.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал». Начало — в 19:30 мск.