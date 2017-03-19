Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал о своих впечатлениях от матча 20-го тура РФПЛ «Терек» — ЦСКА (0:1).
«Мне очень нравится, как сейчас выглядит и играет ЦСКА. Команда показывает интересный атакующий футбол. Главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко перестроил игру, и теперь на них приятно смотреть.
Будет очень тяжело догнать «Спартак» в чемпионате, но ЦСКА может это сделать. Командам предстоит очная встреча. Плюс спартаковцы ещё сыграют против «Зенита» и «Ростова». Именно в этих матчах они могут потерять очки. Верю, что ЦСКА догонит «Спартак» и поборется за чемпионство», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
ЦСКА располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, уступая шесть очков лидирующему «Спартаку».