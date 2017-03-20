Бубнов: «Спартак» сыграл на минимальном уровне ТТД «Барселоны» в Лиге чемпионов

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов оценил игру красно-белых в матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«Спартак» заставил «Локомотив» играть вторым номером. «Железнодорожники» не собирались так играть, они вышли побеждать. «Локомотив» грамотно играл на контратаках. «Локомотив» сделал на 300 тактических действий меньше. На «Спартаке» сказывалось давление и до игры. Я говорил, что «Спартак» не выиграет в этом матче, зная потенциал «Локомотива». Каррера нервно выглядел на пресс-конференции. Если «Спартак» продолжит в том же духе, то конкуренты могут нагнать. После этой осечки на чемпионство «Спартака» даю 60 %. Отсутствие Адриано сказалось на игре красно-белых.
«Спартак» показал минимальный объём технико-тактических действий по уровню еврокубков в матче с «Локомотивом» — для «Барселоны» это минимальный уровень в Лиге чемпионов. Чтобы быть конкурентоспособными в РФПЛ, надо играть на уровне 20-25 % брака. Были игры, где «Зенит» показывал уровень брака на отметке 18 %.
У Ещенко оценка три. Таски – пятёрка. Кутепов — если бы не две ошибки, то пятёрка, а так тройка. Он грубо ошибся именно два раза. Комбаров сыграл между четвёркой и тройкой. У него из всех фланговых передач не было ни одной точной. Фернандо – пятёрка. Зобнин – пятёрка. Самедов — двойка. Он и момент от Джано запорол. Джано – четвёрка. Промес забил гол — тройка, а если бы не забил, было бы два. Зе Луиш – четвёрка. Попов – четвёрка», — сказал Бубнов в эфире «Спорт FM».