Венгер: моё будущее не зависит напрямую от того, будет ли «Арсенал» в четвёрке

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о том, что он, скорее всего, продлит с клубом контракт, истекающий в конце текущего сезона, если «канониры» смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов.
«Есть много различных факторов, и место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона — это не главное. Моё будущее не обязательно связано с этим. Я 20 раз приводил команду к месту в первой четвёрке. Это не определяющий фактор», — приводит слова Венгера The Independent.
На текущий момент «Арсенал» занимает шестое место.