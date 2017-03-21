Защитник «Урала» Хозин пропустит остаток сезона из-за инфекции

Защитник «Урала» Владимир Хозин не сыграет в текущем сезоне Российской футбольной Премьер-Лиги из-за инфекции. Об этом корреспонденту «Чемпионата» сообщили в пресс-службе уральской команды.
Хозину была сделана операция на бедре, после которой врачи обнаружили инфекцию. Сроки восстановления футболиста в настоящее время не называются, но в этом сезоне Премьер-Лиги он уже точно не сыграет.
В текущем сезоне Хозин провёл в Премьер-Лиге всего один матч, в котором не отметился результативными действиями.