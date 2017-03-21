Виллер Оливейра: Янбаев называл Робсона обезьяной, и я его сильно ударил

Бывший полузащитник «Анжи» Виллер Оливейра рассказал историю о том, как защитник «Локомотива» Ренат Янбаев, который тогда выступал за махачкалинцев, называл новичка команды Паоло Робсона обезьяной.
«Анжи» однажды купил бразильского нападающего Робсона. Высокий, быстрый левша. На тренировках Янбаев Робсона называл обезьяной: «Давай пас, обезьяна…» Тот меня спросил: «Что это такое — обезьяна?» Я ему объяснил, что это значит по-португальски. «Они меня так называют?» Он сильно обиделся. Янбаев, когда о чём-то просил Робсона, а тот ему отказывал, тоже называл его обезьяной. Я ему говорю: «Зачем ты так делаешь? Человек далеко от дома. Далеко от ребёнка, жены. Он почти один». Он мне сказал: «Это не про тебя». Я ему ответил: «Он мой друг. Если ты называешь его обезьяной, значит, называешь и меня». И очень сильно ударил его. Это было в автобусе, мы тогда сломали два сиденья. Нас Гаджи Гаджиев за это оштрафовал. Климат в команде был уже не очень хороший, и поэтому я и просился в аренду. Янбаев извинился, когда прошло некоторое время. Мы извинились друг перед другом. Отношения уже были не те, но на тренировках и во время игры всё старались забывать», — приводит слова Виллера Оливейры еженедельник «Футбол».