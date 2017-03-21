Экс-игрок киевского «Динамо» Макаренко отверг предложение московского клуба

Футбольный менеджер Антон Астафьев заявил, что украинский защитник Евгений Макаренко, который недавно покинул киевское «Динамо» и стал свободным агентом, отклонил выгодное предложение из России. Один из московских клубов предложил Евгению хорошие условия контракта, однако Макаренко сказал Астафьеву, что ему этот вариант не интересен.
«По поводу других предложений не могу комментировать, так как у него есть агент. Без сомнений, Женя — стоящий игрок, и я не сомневаюсь, что в ближайшее время он подпишет контракт с хорошей европейской командой», — приводит слова Астафьева «Динамомания».