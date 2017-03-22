Асхабадзе: телевидение провалило работу с клубами РФПЛ в отношении календаря

Бывший гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе поделился мнением по поводу проблемы составления календаря в российской Премьер-Лиге.
«Телевидение провалило работу по коммуникации с клубами в отношении составления календаря. Болельщикам клубов, которые претендуют на попадание в Лигу чемпионов, хотелось бы смотреть футбол в то время, которое для них более удобно. Другое дело, что лига не может угодить каждому клубу, всегда кто-то будет недоволен. Каждая команда лоббирует свои интересы», — цитирует Асхабадзе «Спорт FM».
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