«Барселона» очень близка к приобретению «нового Бускетса»

«Барселона» очень близка к приобретению полузащитника «Химнастика» Хосепа Калаверы, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Руководство каталонского клуба очень впечатлено игровыми качествами Калаверы, которого многие считают новым Серхио Бускестом. В испанском гранде полагают, что в будущем Калавера мог бы с успехом заменить Бускетса.
Калавере в конце текущего сезона исполнится 18 лет, и наиболее вероятно, что он будет защищать цвета резервной команды сине-гранатовых, если «Барселона» приобретёт его.
Кроме «Барселоны», в услугах Калаверы заинтересованы и такие клубы, как мадридский «Реал» и «Валенсия».