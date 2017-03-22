Кудряшов: считаю, что Акинфеев должен быть капитаном сборной России

Защитник «Ростова» и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал, как проходит подготовка к товарищеским матчам с командами Кот-д'Ивуара (24 марта) и Бельгии (28 марта), а также высказал мнение о том, кто должен быть капитаном национальной команды.
«Сегодня работали над тактикой, играли в футбол, наигрывали связи. Кто должен быть капитаном? Считаю, что капитаном должен быть Акинфеев, потому что Игорь старожил сборной.
Стадион? На стадионе ещё не был. Только по телевизору видел. Очень жду. Партнёры говорят, что это лучший стадион в мире», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Матч между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдёт в Краснодаре.