Германия — Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

В среду, 22 марта, в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоится товарищеский матч между сборными Германии и Англии. Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Англия.
Ранее друг с другом команды встречались 14 раз. Шесть раз победу праздновали футболисты сборной Германии, два матча завершилось вничью, и шесть раз сильнее оказывались игроки сборной Англии. Последняя встреча между ними состоялась в марте 2016 года и завершилась победой сборной Англии со счётом 3:2.