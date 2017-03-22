Гафар из-за вызова в сборную Буркина-Фасо пропустит матч «Спартак-2» — «Балтика»

Нападающий «Балтики» Абдул Гафар не сыграет в матче 28-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2», который состоится в Москве 23 марта.
18-летний форвард отправился в расположение сборной Буркина-Фасо. Национальную команду Гафара ожидают товарищеские матчи с Марокко (24 марта) и Нигерией (27 марта).
Как сообщается на официальном сайте «Балтики», планируется, что в Калининград Гафар вернётся 28 марта.
Гафар прошедшей зимой был на просмотре в ЦСКА и «Урале», но в результате подписал контракт с «Балтикой».
Нападающий сыграл за «Балтику» в трёх матчах ФНЛ и результативными действиями не отметился.
Также в матче со «Спартаком-2» не сыграет защитник Дмитрий Скопинцев, который был вызван в молодёжную сборную России.