Экс-игрок «Спартака» Озбилиз разочаровался в «Бешикташе»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Араз Озбилиз может в очередной раз сменить клубную прописку. В 2016 году красно-белые продали армянского футболиста в «Бешикташ», который отдал игрока в аренду «Райо Вальекано». После возвращения Озбилиз так и не смог пробиться в основной состав «чёрных орлов».
В нынешнем сезоне Араз Озбилиз принял участие в четырёх официальных матчах за «Бешикташ», но результативными действиями не отметился. Milliyet сообщает, что футболист разочарован таким положением дел и просит вновь отдать его в аренду или же продать.
Контракт 27-летнего хавбека с «Бешикташем» действует до лета 2020 года.