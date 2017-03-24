Во время матчей КК-2017 на Крестовском острове в Петербурге закроют движение

В дни проведения в Санкт-Петербурге матчей Кубка конфедераций—2017 года проезд автотранспорта по улицам Крестовского острова будет ограничен. Постановление об этом 21 марта подписал губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.
Временное ограничение движения транспортных средств будет действовать 17, 22 и 24 июня, а также 2 июля. Оно затронет три десятка дорог регионального значения, сообщает «Водитель Петербурга».
Для помощи водителям, в том числе иностранным болельщикам, администрация города намерена привлечь владеющих английским языком волонтёров, подобранных для обеспечения проведения матчей.