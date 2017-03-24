Неймар уверен, что Габриэл Жезус играл бы определяющую роль в любой команде

Нападающий «Барселоны» Неймар не поскупился на похвалу в адрес форварда «Манчестер Сити» Габриэла Жезуса. Неймар считает, что его соотечественник играл бы весьма заметную роль в любой команде.
«Жезус – очень сильный футболист. Это игрок, который может решать любую задачу, которую ставит перед собой. Он мог бы играть определяющую роль на поле вне зависимости от команды, в которой выступал бы», — приводит слова Неймара The Sun.
По итогам 29 туров чемпионата Англии Жезус принял участие в 4 матчах, выйдя на поле в основном составе в 3 из них. Он стал автором 3 голов и 1 результативной передачи.