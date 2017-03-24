Женская молодёжная сборная России вышла в финал «Кубанской весны»

Женская молодёжная сборная России провела полуфинальный матч международного турнира «Кубанская весна» в Сочи, в котором добилась победы над командой Ирана со счётом 3:0, сообщается на официальном сайте РФС.
В финале, который состоится 26 марта, россиянки оспорят золотые награды с командой Беларуси.
Иран – Россия 0:3 (0:2)
Голы: Беспаликова, 12 (0:1); Беспаликова, 30 (0:2); Шишкина, 43 (0:3).
Россия: Становова (Цирульникова, 68), Шкода, Щербак, Куропаткина, Шестернева (Ященко, 52), Никитина, Рузина, Беспаликова, Шишкина, Яковлева, А. Самойленко.