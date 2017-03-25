Диего Коста: доверие, которое оказывает мне Лопетеги, очень важно

Нападающий сборной Испании Диего Коста не скрывал эмоций после матча отборочного турнира чемпионата мира с национальной командой Израиля. Играя на своём поле, подопечные Хулена Лопетеги одержали победу со счётом 4:1.
«Доверие, которое оказывает мне Лопетеги, очень важно. С каждым разом я чувствую себя в национальной команде всё лучше и комфортнее. Мы знаем, что следующая игра с македонской сборной является ключевой. Мы проведём эту встречу в июне, когда национальные чемпионаты уже закончатся. И не имеем права совершать ошибки», — приводит слова Косты Marca.
По итогам 5 туров отборочного турнира испанцы с 13 очками занимают 1-е место в турнирной таблице. Столько же очков и у итальянской сборной. С македонцами команда Лопетеги сыграет 11 июня на выезде.