Хави: Круифф – самый важный человек в истории «Барселоны» и сборной Испании

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», отметил значение экс-наставника сине-гранатовых Йохана Круиффа для каталонской команды. При этом он уверен, что философия игры знаменитого Летучего Голландца оказала влияние не только на «Барселону».
«С другим стилем игры такие маленькие по росту игроки, как я и Иньеста, возможно, не добились бы успеха в «Барселоне». Может быть, не преуспел бы даже Месси. Но благодаря Круиффу мы смогли заиграть в «Барселоне». Сборная Испании в последние годы пользовалась услугами многих игроков «Барселоны», и опять же благодаря футболу Круиффа. Несомненно, Круифф – самый важный человек в истории «Барселоны» и сборной Испании», — цитирует Хави испанское интернет-издание Sport.
Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах, а также чемпионат мира в 2010 году. Национальная команда уже много лет практикует стиль игры, называемый «тики-така», отличающийся контролем мяча и доминированием над соперником.