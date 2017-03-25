Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези ЧМ 2018 Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бонек: Щенсны хочет остаться в «Роме» и вряд ли вернётся в «Арсенал» к Венгеру

25 марта 2017, суббота. 10:27. Футбол
Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что его соотечественник голкипер «Ромы» Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», желает остаться в Италии и не захочет возвращаться в английский клуб в том случае, если его главный тренер лондонцев Арсен Венгер продлит контракт.

«На совместном ужине с Щенсны он подтвердил, что хотел бы остаться в «Роме». При этом, если Венгер останется в «Арсенале», не думаю, что Войцех вернётся в лондонскую команду», — приводит слова Бонека Squawka.

В этом сезоне Щенсны провёл 29 матчей за «Рому» в чемпионате Италии, пропустил 26 мячей и совершил 95 сейвов.
Источник: Squawka Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Рома Арсен Венгер Войцех Щенсны
Новости. Футбол
25 марта 2017, суббота
10:29 Де Бьязи: никогда не думал, что увижу подобное от албанских болельщиков
10:27 Бонек: Щенсны хочет остаться в «Роме» и вряд ли вернётся в «Арсенал» к Венгеру
10:09 Чичарито догнал рекордсмена Борхетти по числу голов за сборную Мексики
09:59 Защитник сборной Кот-д’Ивуара Багайоко договорился о переходе в клуб РФПЛ
09:54 Лукаку: хочу выигрывать титулы и трофеи, в амбициях нет ничего плохого
09:45 Смертин: побаивался Моуринью, когда играл в «Челси»
09:30 Буффон: пауза из-за файеров в матче Италия – Албания – это настоящий позор
09:25 Чачич: результат скромный, но сборная Украины — непростой соперник
09:13 «Црвена Звезда» — «Спартак »: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 20:00
08:33 Хави: Круифф – самый важный человек в истории «Барселоны» и сборной Испании
08:09 Хаби Алонсо: я играл в лучших командах Англии, Испании и Германии
08:00 Орден Смолова, ивуариец в шарфе с Путиным – в фоторепортаже Россия — Кот-д'Ивуар
07:45 Сборная США разгромила Гондурас, Дэмпси оформил хет-трик
07:38 Гол Х. Эрнандеса помог Мексике победить Коста-Рику в матче квалификации ЧМ-2018
07:31 Вайгль: у меня есть чувство, что я играю для «Боруссии» Д важную роль
07:19 Диего Коста: доверие, которое оказывает мне Лопетеги, очень важно
06:52 Иско: переход в «Барселону»? Некоторым необходимо что-то выдумать
05:37 Венгер: в 2013 году у «Арсенала» была договорённость с Луисом Суаресом
04:32 Буффон: сборная Испании не является непобедимой, Италия может её обыграть
03:29 Вентура: сборную Италии ждёт великое будущее
02:44 «Барселона» опровергла информацию о переговорах с Вальверде
02:21 Тренер сборной Уэльса: вся команда думает о травме ирландца Коулмана
01:32 Шевченко: если бы можно было убрать Модрича и Ракитича, Украине было бы легче
01:22 О'Нил подтвердил, что Коулман получил перелом ноги в матче Ирландия — Уэльс
00:58 Защитник сборной Ирландии Коулман получил тяжелейшую травму в матче с Уэльсом
00:46 Сборная Италии на своём поле победила Албанию
00:40 Ирландия и Уэльс разошлись миром, Австрия обыграла Молдавию
00:39 Сборная Испании дома разгромила Израиль, Македония была сильнее Лихтенштейна
00:36 Сборная Украины уступила Хорватии, Исландия обыграла Косово
00:16 Матч Италия — Албания прерывался из-за фанатов гостей, бросавших файеры
00:11 Озил: сейчас не имеет смысла спекулировать о моём будущем
24 марта 2017, пятница
23:47 Тотти: в детстве я хотел стать работником заправки, мне нравился запах бензина
23:42 Сильва стал 4-м в списке бомбардиров сборной Испании, сравнявшись с Йерро
23:33 Российский арбитр Безбородов назначен на матч отбора ЧМ-2018 Швейцария — Латвия
23:19 Менье не поможет сборной Бельгии в матче с командой России
23:17 Сборная России впервые проиграла команде из Африки
23:03 Заха: сборная Кот-д'Ивуара в матче с Россией отлично выступила командно
23:01 Ндри: после игры Россия – Кот-д’Ивуар звонили с родины, подшучивали. Было стыдно
22:54 Романцев: с Бельгией игра получится не очень удачная, поиск состава продолжится
22:40 Донован объявил о завершении карьеры
22:28 Тренер сборной Кот-д'Ивуара: знали, что сборная России — очень сильная команда
22:27 Самедов: свист? Если мы так играем, значит этого заслуживаем
22:16 Мутко: рисунка игры сборной России мы пока не видим
22:14 Черчесов: есть формальности по Марио Фернандесу, поэтому он не вышел на поле
22:10 Куасси: хотел бы попасть на чемпионате мира в одну группу со сборной России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какие эмоции у вас вызвало поражение сборной России от Кот-д'Ивуара?
Возмущение
565 (8%)
Досада
745 (10%)
Стыд
1888 (26%)
Радость
598 (8%)
Безразличие
3461 (48%)
Проголосовало: 7257
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+