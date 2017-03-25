Бонек: Щенсны хочет остаться в «Роме» и вряд ли вернётся в «Арсенал» к Венгеру

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек сообщил, что его соотечественник голкипер «Ромы» Войцех Щенсны, права на которого принадлежат «Арсеналу», желает остаться в Италии и не захочет возвращаться в английский клуб в том случае, если его главный тренер лондонцев Арсен Венгер продлит контракт.
«На совместном ужине с Щенсны он подтвердил, что хотел бы остаться в «Роме». При этом, если Венгер останется в «Арсенале», не думаю, что Войцех вернётся в лондонскую команду», — приводит слова Бонека Squawka.
В этом сезоне Щенсны провёл 29 матчей за «Рому» в чемпионате Италии, пропустил 26 мячей и совершил 95 сейвов.