«Челси» может предложить Азару новый контракт, чтобы отбить интерес у «Реала»

Полузащитник «Челси» Эден Азар может подписать новый контракт с лондонским клубом, сообщает Mirror.
По информации издания, 26-летний бельгийский футболист зарабатывает £ 200 тыс. в неделю по соглашению, которое было подписано два года назад. «Челси» собирается предложить Азару новый контракт на значительно улучшенных условиях, отбив тем самым интерес к игроку со стороны мадридского «Реала».
В нынешнем сезоне Азар принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.