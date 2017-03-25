Джака: в прессе меня пытались выставить безмозглым и мерзким идиотом

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака признался, что его задела критика экспертов и бывших футболистов за грубый стиль игры и частые дисквалификации.
«Что меня очень задело, так это источники критики и формы, которые она принимала. Критика исходила не от моего клуба, а от бывших игроков, которые знают меня не лучше, чем нынешнее положение дел в „Арсенале“. Люди, которые ничего не знают о том, как я работаю и тренируюсь, нападали в прессе, пытаясь выставить меня безмозглым и мерзким идиотом», — сказал Джака в интервью Blick.