Толиссо: интерес «Ювентуса» добавляет мне мотивации

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо прокомментировал информацию об интересе туринского «Ювентуса», признавшись, что ему приятны подобные слухи.
«Интерес со стороны такого большого и престижного клуба, как «Ювентус», дает мне ещё больше мотивации и желания закончить этот сезон как можно лучше. В прошлом мне поступало предложение от „Наполи“, теперь слухи отправляют меня в „Юве“. Это приятно, потому что Серия A — замечательная лига.
Но сейчас мне нужно сосредоточиться на „Лионе“. Я сконцентрирован на задаче занять четвёртое место в Лиге 1 и попасть в Лигу Европы», — сказал Толиссо в интервью Europe 1.