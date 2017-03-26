Мартинес: сборная Греции в матче с Бельгией показала мерзкий футбол

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ничью с командой Греции (1:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Бельгийцы проигрывали и сумели отыграться лишь в самой концовке встречи благодаря голу Ромелу Лукаку. Греки к тому времени играли вдевятером.
«У меня смешанные чувства. Я многим недоволен, в том числе качеством поля. Однако я рад, что мы избежали поражения.
Это была игра не достойная хозяев поля, но греки показали мерзкий, грубый футбол. Сегодня нам не хватало Де Брёйне и Азара. Таких игроков не хватало бы любой команде», — цитирует Мартинеса FourFourTwo.